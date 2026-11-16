RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,10 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'671 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 32,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7'590 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 28,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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