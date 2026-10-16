RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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16.10.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag im Aufwind
Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 30,80 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 30,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'808 Punkten steht. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'729 RTL-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 21,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 8,12 Prozent Luft nach unten.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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