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16.10.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit grünen Vorzeichen

RTL Aktie News: RTL am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von RTL zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RTL konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 30,35 EUR.

RTL
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 30,35 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'518 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 30,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 851 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,50 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,28 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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