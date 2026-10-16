RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von RTL legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 30,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'737 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,25 EUR. Zuletzt wechselten 42'471 RTL-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 27,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,30 EUR ab. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 8,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,28 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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