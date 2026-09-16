RTL Aktie News: RTL gibt am Vormittag ab

Um 09:28 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,00 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'211 Punkten liegt. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'736 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,00 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RTL seine Aktionäre 2025 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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