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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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16.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung

RTL Aktie News: RTL am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von RTL. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der RTL-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 32,10 EUR.

RTL
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Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der RTL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'305 Punkten liegt. Bei 32,30 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,75 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,25 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 10'306 Aktien.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 10,28 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,36 EUR belaufen. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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