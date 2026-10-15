RTL Aktie News: RTL schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 29,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'837 Punkten notiert. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 23'806 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 30,43 Prozent wieder erreichen. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 5,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,33 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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