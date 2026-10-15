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15.10.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL legt am Vormittag zu

RTL Aktie News: RTL legt am Vormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,00 EUR.

RTL
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Das Papier von RTL legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 30,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'903 Punkten notiert. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,15 EUR zu. Bei 29,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'577 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,00 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (28,30 EUR). Abschläge von 5,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,28 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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