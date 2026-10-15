RTL Aktie News: RTL steigt am Donnerstagnachmittag

Das Papier von RTL konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 30,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'946 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 30,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,50 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 58'863 Aktien.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Gewinne von 28,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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