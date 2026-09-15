RTL Aktie News: RTL am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'983 Punkten steht. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,25 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 31,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 17'652 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 17,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RTL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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