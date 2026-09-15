RTL Aktie News: Anleger greifen bei RTL am Dienstagvormittag zu

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 32,10 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'859 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 32,10 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1'109 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 17,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 10,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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