RTL Aktie News: RTL am Mittwochvormittag im Plus

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 29,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'189 Punkten notiert. Die RTL-Aktie legte bis auf 29,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 23,97 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 28,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,55 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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