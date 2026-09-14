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RTL Aktie 80896 / LU0061462528

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14.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Montagvormittag fester

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von RTL zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 32,25 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 32,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'599 Punkten steht. Bei 32,30 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 31,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3'968 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 17,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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