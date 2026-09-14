RTL Aktie News: RTL am Montagnachmittag gesucht

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 32,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'143 Punkten steht. In der Spitze legte die RTL-Aktie bis auf 32,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28'178 RTL-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,88 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,00 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,36 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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