RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,35 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'588 Punkten liegt. Die RTL-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,20 EUR. Zuletzt wechselten 30'590 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,42 EUR. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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