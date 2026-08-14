RTL Aktie 80896 / LU0061462528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RTL. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 32,35 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,35 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'588 Punkten liegt. Die RTL-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,20 EUR. Zuletzt wechselten 30'590 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 21.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,42 EUR. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
RTL-Aktie verliert: Streaming-Erfolg gleicht Werbeflaute aus
MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 10 Jahren angefallen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu RTL
|
16:29
|RTL Aktie News: RTL gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|RTL Aktie News: RTL zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
13.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert (finanzen.ch)
|
11.08.26
|RTL-Aktie verliert: Streaming-Erfolg gleicht Werbeflaute aus (finanzen.ch)
Analysen zu RTL
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.