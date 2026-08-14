RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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14.08.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL gewinnt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 32,10 EUR.
Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 32,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'516 Punkten steht. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,45 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50'150 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,50 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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