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13.11.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag im Aufwind
Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,10 EUR zu.
Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 32,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'722 Punkten steht. Die RTL-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 13'493 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,50 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR. Mit Abgaben von 11,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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