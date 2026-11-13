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13.11.2026 09:29:00
RTL Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von RTL
Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 32,00 EUR abwärts.
Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,00 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'697 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,85 EUR aus. Bei 32,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'340 RTL-Aktien gehandelt.
Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 11,56 Prozent Luft nach unten.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von RTL.
Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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