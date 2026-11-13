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13.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL am Nachmittag kaum verändert
Die Aktie von RTL zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die RTL-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,05 EUR.
Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der RTL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 32,05 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'654 Punkten steht. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 32,20 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 31,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26'912 RTL-Aktien den Besitzer.
Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,68 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 11,70 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2.04 Mrd. EUR, gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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