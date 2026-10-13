RTL Aktie News: RTL gewinnt am Dienstagvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 30'139 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 29,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 673 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,43 Prozent. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR ab. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 4,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,28 EUR belaufen. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 2.04 Mrd. EUR, gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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