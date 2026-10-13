RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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13.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RTL-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,25 EUR.
Die RTL-Aktie kam im XETRA-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,25 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 30'047 Punkten steht. Bei 29,65 EUR erreichte die RTL-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,25 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28'240 RTL-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,33 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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