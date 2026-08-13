RTL Aktie News: RTL am Mittag mit Kursverlusten

Die RTL-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 31,95 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 32'337 Punkten steht. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 31,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82'347 RTL-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2026 bei 39,00 EUR. Gewinne von 22,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 9,86 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,42 EUR belaufen. RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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