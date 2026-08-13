RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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13.08.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL büsst am Vormittag ein
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 32,20 EUR abwärts.
Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 32,20 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'293 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die RTL-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24'281 RTL-Aktien umgesetzt.
Am 21.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 10,56 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,42 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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