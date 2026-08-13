RTL Aktie News: RTL am Donnerstagnachmittag leichter

Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 31,95 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'327 Punkten steht. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,45 EUR nach. Bei 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104'840 RTL-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,42 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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