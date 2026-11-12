Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9245 0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’895 0.5%  Bitcoin 57’239 -3.9%  Dollar 0.8359 0.1%  Öl 96.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Swiss Re12688156Galderma133539272
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
KI-Boom wie die Dotcom-Blase? Was BofA vergleicht und welche Tech-Aktien jetzt wackeln
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Suche...

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Donnerstagmittag tiefer

RTL Aktie News: RTL tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RTL. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 32,15 EUR.

RTL
29.65 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 32,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'171 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 31,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,60 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'479 Stück gehandelt.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren bedeutet


Bildquelle: RTL Group
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RTL

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.11.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.94 SQB9IU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

RTL 29.00 -0.85% RTL

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.