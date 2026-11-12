RTL Aktie News: RTL tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 32,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'171 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 31,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,60 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'479 Stück gehandelt.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RTL-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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