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12.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 32,35 EUR ab.
Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 32,35 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'765 Punkten steht. Die RTL-Aktie sank bis auf 31,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,60 EUR. Zuletzt wechselten 30'400 RTL-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,30 EUR am 08.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 14,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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