RTL Aktie News: RTL fällt am Mittag

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 32,95 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'996 Punkten realisiert. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 19'274 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 14,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von RTL wird am 17.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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