RTL Aktie News: RTL am Mittwochvormittag mit Verlusten

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 32,85 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'253 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der RTL-Aktie ging bis auf 32,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'712 RTL-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Am 13.03.2019 äusserte sich RTL zu den Kennzahlen des am 31.12.2018 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,32 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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