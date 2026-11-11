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11.11.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 32,80 EUR ab.
Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 32,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'055 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 32,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 32'696 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 15,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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