Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’127 0.5%  SPI 21’285 0.4%  Dow 52’120 -0.7%  DAX 26’736 0.3%  Euro 0.9232 -0.1%  EStoxx50 6’385 -0.1%  Gold 3’907 -2.0%  Bitcoin 60’350 -1.9%  Dollar 0.8326 0.0%  Öl 93.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight
Brenntag-Aktie im Plus: Neue Plattform, neue Mittelfristziele
BASF-Aktie im Plus: Neue MDI-Anlage in Louisiana geht in Betrieb
Führungsfrage bei NVIDIA: Diese Namen stehen bei einer Huang-Ablösung im Raum - Aktie unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

RTL Aktie 80896 / LU0061462528

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 32,80 EUR ab.

RTL
29.68 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 32,80 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 31'055 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 32,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 32'696 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 15,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,72 Prozent würde die RTL-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.04 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren bedeutet


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RTL

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RTL

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.11.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
10.09.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

14:13 Europäische Grossbanken im Wandel
11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.55 SHVBSU
Short 16’101.91 13.81 SBSIBU
Short 16’741.33 8.70 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’126.73 12.11.2026 14:27:27
Long 14’550.67 19.94 S0VVBU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

RTL 29.45 0.68% RTL

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - welche Rüstungsaktie bietet die grössten Chancen bei kurzfristiger Spekulation?
Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Führungsfrage bei NVIDIA: Diese Namen stehen bei einer Huang-Ablösung im Raum - Aktie unter Druck
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.