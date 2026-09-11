RTL Aktie News: RTL am Freitagmittag im Aufwind

Das Papier von RTL legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'650 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 31,70 EUR. Bei 31,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9'775 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Mit einem Zuwachs von 23,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2.04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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