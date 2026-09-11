RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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11.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Freitagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von RTL gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RTL zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,65 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 31,65 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'617 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 31,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150 RTL-Aktien umgesetzt.
Bei 39,00 EUR markierte der Titel am 21.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,22 Prozent. Am 13.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je RTL-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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09:29
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
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|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
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|Deutsche Bank AG
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|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
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|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
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