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11.09.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Freitagnachmittag fester

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von RTL gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 31,90 EUR zu.

RTL
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Das Papier von RTL legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 31,90 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'613 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 31,95 EUR. Bei 31,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22'706 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 39,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 22,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 10,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Am 16.11.2027 wird RTL schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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