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11.08.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL am Dienstagmittag mit Kursplus

RTL Aktie News: RTL am Dienstagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 32,60 EUR.

RTL
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Die Aktionäre schickten das Papier von RTL nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 32,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'148 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 33,80 EUR. Bei 33,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 64'148 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 19,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2026 bei 28,80 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 13,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,38 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2025. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 2.04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,57 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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