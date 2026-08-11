RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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11.08.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 33,00 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:28 Uhr 2,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'257 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die RTL-Aktie bei 33,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'346 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 15,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Mit Abgaben von 12,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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