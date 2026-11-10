RTL Aktie News: RTL gewinnt am Vormittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 31'457 Punkten liegt. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,05 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 990 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 15,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (28,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

RTL-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,13 EUR belaufen. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,59 EUR. Im letzten Jahr hatte RTL einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2.04 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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