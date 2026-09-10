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10.09.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL am Donnerstagmittag stärker

RTL Aktie News: RTL am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 31,80 EUR zu.

RTL
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Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 31,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'995 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,40 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 9'219 Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 22,64 Prozent zulegen. Bei 28,80 EUR fiel das Papier am 13.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 13.03.2019 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: RTL Group
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