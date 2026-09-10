RTL Aktie News: RTL tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die RTL-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'033 Punkten liegt. Die RTL-Aktie legte bis auf 31,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'695 RTL-Aktien.

Bei 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.05.2026 auf bis zu 28,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 9,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.04 Mrd. EUR gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RTL-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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