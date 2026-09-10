RTL Aktie News: RTL am Nachmittag freundlich

Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'608 Punkten notiert. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,85 EUR zu. Mit einem Wert von 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 22'124 Aktien.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Gewinne von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 28,80 EUR fiel das Papier am 13.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.04 Mrd. EUR eingefahren.

Die RTL-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor einem Jahr angefallen

RTL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

RTL-Aktie etwas leichter: Kultserie "Unter uns" wird Ende 2026 eingestellt