RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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10.08.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Vormittag tiefer
Die Aktie von RTL gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 32,60 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 32,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'505 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 32,55 EUR. Bei 32,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 637 RTL-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 39,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2026). Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 16,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,80 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 13,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
In der RTL-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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