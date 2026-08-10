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10.08.2026 16:29:00

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Abschlägen

RTL Aktie News: RTL am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 32,25 EUR.

RTL
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Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 32,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'315 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 32,25 EUR. Bei 32,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 16'300 RTL-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,00 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Bei einem Wert von 28,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2026). Mit Abgaben von 10,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,38 EUR ausgeschüttet werden. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 2.04 Mrd. EUR, gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

RTL wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 11.08.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2026 2,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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