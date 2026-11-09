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09.11.2026 12:29:00
RTL Aktie News: RTL am Montagmittag in Grün
Die Aktie von RTL gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 33,20 EUR.
Das Papier von RTL legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'902 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RTL-Aktie legte bis auf 33,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,10 EUR. Bisher wurden heute 12'335 RTL-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 EUR. Am 13.03.2019 hat RTL die Kennzahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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