RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,10 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'612 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die RTL-Aktie bei 33,10 EUR. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 224 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (28,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 14,50 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2.04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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