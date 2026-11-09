RTL Aktie News: RTL wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 32,90 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'073 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die RTL-Aktie bei 32,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 32'183 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2026 erreicht. 18,54 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 16,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von RTL veröffentlicht werden. RTL dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RTL-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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