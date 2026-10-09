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09.10.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Mittag gestärkt

RTL Aktie News: RTL zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von RTL gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 29,45 EUR zu.

RTL
27.55 CHF 1.54%
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Die RTL-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 29,45 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'995 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 29,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29'689 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2026 auf bis zu 39,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 32,43 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,650 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,28 EUR aus. RTL liess sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2.04 Mrd. EUR, gegenüber 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte RTL Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten taxieren den RTL-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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