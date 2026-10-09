RTL Aktie News: RTL steigt am Freitagvormittag

Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 29,45 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'910 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 29,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 3'573 Stück.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 28,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,90 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,28 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. In Sachen EPS wurden 1,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RTL 1,59 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2.04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2.04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte RTL am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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