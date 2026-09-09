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09.09.2026 12:29:00

RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochmittag tiefer

RTL Aktie News: RTL tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Zuletzt fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 31,45 EUR ab.

RTL
29.49 CHF -1.39%
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Die RTL-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 31,45 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'178 Punkten liegt. In der Spitze fiel die RTL-Aktie bis auf 31,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,70 EUR. Zuletzt wechselten 25'648 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,01 Prozent hinzugewinnen. Am 13.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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