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09.09.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL büsst am Mittwochvormittag ein

RTL Aktie News: RTL büsst am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 31,65 EUR.

RTL
29.49 CHF -1.39%
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Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 31,65 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'338 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 31,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'571 RTL-Aktien.

Am 21.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Am 13.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RTL-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RTL 0,650 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte RTL die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RTL im Jahr 2026 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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