09.02.2026 09:29:00

RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag stabil

RTL Aktie News: RTL am Montagvormittag stabil

Die Aktie von RTL zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die RTL-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 36,95 EUR.

RTL
33.72 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Bei der RTL-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 36,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der derzeit bei 31'908 Punkten notiert. Die RTL-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,05 EUR aus. Die RTL-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,85 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RTL-Aktien beläuft sich auf 30'830 Stück.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Bei einem Wert von 29,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,43 Prozent könnte die RTL-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,18 EUR belaufen. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: RTL Group

