RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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08.10.2026 16:29:00
RTL Aktie News: RTL macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von RTL gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 3,3 Prozent.
Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 29,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'718 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,40 EUR. Bei 28,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36'555 RTL-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,00 EUR erreichte der Titel am 21.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 28,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,34 EUR ausgeschüttet werden. RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
RTL wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je RTL-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,32 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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