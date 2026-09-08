RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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08.09.2026 09:29:00
RTL Aktie News: RTL am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 32,00 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 32,00 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 32'393 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 31,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'108 RTL-Aktien.
Am 21.04.2026 markierte das Papier bei 39,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,80 EUR am 13.05.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Am 13.03.2019 lud RTL zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2018 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RTL mit einem Umsatz von insgesamt 2.04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von RTL rechnen Experten am 16.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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